Emilia-Romagna a Vinitaly: passaggio di testimone tra chef stellati

Passaggio di testimone stellato per l’Emilia-Romagna a Vinitaly 2026 (Veronafiere, 12-15 aprile). Dopo il progetto firmato lo scorso anno da Massimo Bottura, sarà Carlo Cracco a guidare e interpretare il racconto dell’offerta enogastronomica dello storico Padiglione 1 della manifestazione, interamente dedicato alla produzione enologica della Food Valley italiana.L’annuncio è stato dato oggi durante...