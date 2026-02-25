UE: involucri pallet esentati da obbligo riutilizzo al 100%

La Commissione europea ha stabilito che gli involucri e le cinghie utilizzati per fissare le merci sui pallet durante il trasporto non dovranno soddisfare l'obbligo di riutilizzo del 100% previsto dal regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr). Questo approccio intende rafforzare l'impegno dell'UE a promuovere un'economia circolare, riconoscendo nel contempo la fattibilità operativa.

Il provvedimento arriva in un momento di forte rialzo del costo del prodotto, dovuto in primo luogo alla scarsità di materia prima, unitamente all'accettazione dei rincari voluti dai proprietari forestali da parte delle segherie austriache e tedesche. In Italia, la crisi è particolarmente sentita, con un costo del pellet certificato oscilla attualmente tra i 5,60 e gli oltre 6,50 euro per un sacco da 15 kg. I prezzi sono schizzati in alto in particolare a partire dal 2022, anno in cui la guerra in Ucraina ha fatto lievitare vertiginosamente il costo del gas.

La presente decisione fa seguito a uno studio della Commissione che valuta la fattibilità di un'esenzione dall'obiettivo di riutilizzo del 100% per gli avvolgimenti e le cinghie di pallet utilizzati all'interno delle imprese e tra imprese dello stesso Stato membro, stabilito nell'ambito del regolamento Ppwr. Lo studio ha concluso che l'uso esclusivo di involucri e cinghie di pallet riutilizzabili per operazioni di trasporto all'interno della stessa società o tra società collegate o partner, o per consegne all'interno dello stesso Stato membro, potrebbe comportare costi di adattamento sproporzionati.

L'esenzione garantisce che gli operatori possano conseguire l'altro obiettivo generale di riutilizzabilità del 40% nell'ambito del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio senza far fronte a oneri indebiti associati a componenti di imballaggio specifici, allineando gli obiettivi di sostenibilità alle attuali realtà tecnologiche e finanziarie. Infatti, a norma del regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici dell'UE dovranno garantire che almeno il 40% degli imballaggi per il trasporto e la vendita, compresi i pallet e gli involucri e le cinghie dei pallet, sia riutilizzabile.