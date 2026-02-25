La Faretra si "beve" cantina Querce Bettina

La Società Agricola La Faretra di Gavorrano (Grosseto) ha acquisito la storica cantina Querce Bettina, situata nel cuore di Montalcino (Siena). I termini economici dell'acquisizione non sono stati resi noti e "l’operazione - spiega una nota - è stata strutturata attraverso meccanismi negoziali complessi tipici della prassi M&A, nonché tramite strumenti di post-transaction integration".

Querce Bettina, fondata nel 1992 e situata a 440 metri sul livello del mare nel versante sud-ovest del Comune di Montalcino, si estende su 29 ettari complessivi, di cui 1 dedicato al Brunello di Montalcino DOCG e 1,4 al Rosso di Montalcino DOC, oltre a oliveti, seminativi e macchia mediterranea.

La tenuta rappresenta un’espressione autentica del Sangiovese Grosso, vitigno simbolo del territorio, interpretato nel rispetto della tradizione e dei principi dell’agricoltura biologica.

Secondo l’amministratore delegato di Società Agricola La Faretra S.r.l., Massimo Guercilena, "l’operazione consentirà di avviare progettualità e sviluppi, assicurando continuità e tutela dell’identità della Cantina, trasformando ogni bottiglia in un autentico racconto del territorio".

Il team di Bird & Bird guidato da Federico Valle, partner e coadiuvato dalla senior associate Laura Pallanza e dall’associate Giorgio Cesari, ha assistito La Faretra nell'operazione.