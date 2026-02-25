AB (energia sostenibile) coinvolge gli Istituti Agrari

A meno di un anno dal lancio ufficiale, AB², progetto lanciato dal gruppo AB per le Scuole Agrarie, entra nel vivo e registra risultati concreti in termini di diffusione territoriale, attività formative e impatto educativo. Il progetto quinquennale promosso in collaborazione con gli Istituti Agrari italiani, si consolida come un’iniziativa strutturata pensata per rispondere a una delle principali sfide del settore: la crescente richiesta di professionalità qualificate da parte delle imprese agricole a fronte di una carenza di competenze disponibili.

Nel corso del 2025, AB ha già erogato 55 donazioni a favore degli istituti agrari, coinvolgendo 29 scuole su scala nazionale, con un potenziale complessivo di 80 istituti tra realtà già attivate e in fase di sviluppo. Il ruolo dei clienti è stato fondamentale: a seguito dell’acquisto di un impianto, hanno potuto scegliere l’istituto agrario a cui destinare la donazione, rendendo così concreta la loro preferenza e supportando direttamente la formazione. La distribuzione territoriale evidenzia un forte presidio nel Nord Italia, in particolare in Lombardia (11 istituti) e Veneto (8), con ulteriori presenze in Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Tra gli istituti più attivi figurano l’Istituto Stanga di Cremona/Crema (6 donazioni), l’Istituto Tosi di Codogno (4) e altri poli formativi con tre donazioni ciascuno.

Accanto al supporto materiale, il progetto ha avviato un percorso formativo strutturato. Nel secondo semestre 2025 sono state realizzate 3 lezioni, con altre 7 già pianificate entro maggio 2026, all’interno del format “Coltivatori di Sapere”, che prevede il coinvolgimento diretto di professionisti AB. Gli incontri hanno interessato e coinvolgeranno scuole e territori come Matera, Padova, Civita Castellana (VT), Parma, Brescia, Vicenza e Verona, rafforzando il dialogo tra formazione tecnica ed esigenze reali delle aziende agricole.

A completare il quadro, il lancio del primo contest agricolo nazionale, avviato tra ottobre e novembre 2025, ha già raccolto 13 elaborati da parte delle classi partecipanti, stimolando la progettualità degli studenti sui temi dell’innovazione, delle agroenergie e della sostenibilità.

Il progetto si inserisce in un impegno di lungo periodo: AB ha annunciato un investimento complessivo di 2 milioni di euro in cinque anni, destinato a formazione, donazioni di materiali didattici e strumenti professionali, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra scuola, impresa e territorio. Guardando al 2026, AB² per le Scuole Agrarie punta ad ampliare ulteriormente il numero di incontri, le donazioni e i territori coinvolti.

Il gruppo bresciano AB è leader nel settore della cogenerazione e si è ampiato ai biocombustibili, con sistemi per la purificazione e la liquefazione del biometano e della CO2, fino al trattamento delle emissioni in atmosfera e al fotovoltaico.