Carraro Agritalia, accordo sui trattori con la turca Tumosan

Carraro Agritalia ha finalizzato un accordo con la turca Tumosan per la fornitura di competenze di design, ingegneria e consulenza tecnica a supporto dello sviluppo della nuova gamma di trattori dell’azienda turca.Il contributo di Carraro ha riguardato in particolare la progettazione e la realizzazione di prototipi, con soluzioni personalizzate e know-how ingegneristico dedicato.L’iniziativa ha l’o...