La Regione Liguria punta sull'entroterra

Un mix di agevolazioni, da contributi a fondo perduto a finanziamenti a tasso agevolato, a sostegno delle imprese che investono nell'entroterra. È il pacchetto di misure di Regione Liguria presentato dal presidente Marco Bucci e dall'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana per favorire la vita e il lavoro nelle aree interne liguri. Si tratta di un insieme di azioni che sarà promosso con un...