Peggiora la fiducia dell'economia in Eurolandia
Ecfin: l'indice scende a febbraio a 98,3 punti
A febbraio 2026 peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia. Secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, l'indice che misura il sentiment, infatti, è sceso a 98,3 punti dai 99,3 punti di gennaio 2026: l'indice, adesso, risulta sotto 99,8 punti attesi dagli analisti.
Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -12,2 da -12,4, mentre peggiora leggermente il sentiment dell'industria che si porta a -7,1 da -6,8.
Scivola verso il basso anche l'indice dei servizi che si attesta a 5 dai 6,8 punti, mentre migliora quello del commercio a -4,5 da -5,7. Si attesta a -2,1 punti il clima delle costruzioni da -1,3. L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è sceso nell'Eurozona, a 97,6 punti da 98,2.
EFA News - European Food Agency