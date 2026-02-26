Do you want to access to this and other private contents?
Dr. Schär: fatturato 2025 pari a 632 mln euro
Previsti investimenti per 28 mln euro, in particolare in Italia, Spagna e Germania
Il 2025 si è chiuso per Dr. Schär con un incremento del fatturato globale dell’1,3%, pari a 632 milioni di euro rispetto ai 624 milioni del 2024. A supporto dei risultati c’è una strategia integrata, fondata sull’internazionalizzazione, sul consolidamento delle sedi produttive locali e sugli investimenti in innovazione. L’azienda applica questi principi lungo tutta la catena del valore, dalla rice...
EFA News - European Food Agency
