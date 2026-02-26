Macfrut 2026: doppia missione in Ghana e Angola

Africa strategica per Macfrut, al centro di una doppia missione nel Continente che ha interessato i Paesi di Ghana e Angola. Entrambe realizzate insieme ad Agenzia Ice in collaborazione con le rispettive ambasciate, hanno visto la partecipazione del presidente e del consigliere di Cesena Fiera, Patrizio Neri ed Enrico Turoni, e di Cecilia Marzocchi International Marketing Officer. Entrambi i Paesi saranno presenti alla prossima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta (21-23 aprile 2026 – Rimini Expo Centre), con importanti delegazioni nazionali insieme alle principali imprese del settore.

La prima missione ha interessato il Ghana, uno dei principali poli agricoli dell’Africa occidentale, con un settore agribusiness che contribuisce in modo significativo all’economia nazionale e all’occupazione. Grazie alla disponibilità di terreni fertili, condizioni climatiche favorevoli e una forte vocazione agricola, il Paese produce un’ampia varietà di colture, tra cui il mango prodotto simbolo della 43° edizione della fiera (insieme all’avocado).

La presentazione di Macfrut 2026 ad Accra è avvenuta nel contesto di “Lab Innova for Africa - Luca Attanasio”, il progetto messo in campo da Agenzia Ice con l’intento di valorizzare le competenze tecnico-manageriali delle imprese africane. A Macfrut 2026 saranno presenti una trentina di imprese selezionate nel progetto Lab Innova, insieme a una decina di start up nel settore agritech e delle tecnologie applicate alla filiera ortofrutticola. La presenza in fiera, con un proprio stand coordinato da Gepa, anche di una rappresentanza Paese, fa del Ghana uno dei protagonisti del Continente nei tre giorni a Rimini.

La seconda tappa nel Continente si è svolta in Angola, Paese dal notevole potenziale produttivo con solo il 4% delle sue terre coltivate, e un settore ortofrutticolo nella necessità di migliorare la logistica e alla ricerca di tecnologie pre e post raccolta. La missione ha visto l’incontro con le principali associazioni del Paese del settore: Aipex (Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações), Inapem (Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas), Aapa (Associazione Agropecuaria dell’Angola). Nel ricco programma dei tre giorni anche la visita a diversi punti vendita e ad alcune aziende produttrici in particolare di avocado e mango. La presentazione di Macfrut 2026 è avvenuta a Luanda nell’ambito dell’VIII Conferenza sull’Agricoltura alla presenza di 350 operatori dell’agribusiness da tutta l’Angola.

“Anche questa missione in Africa conferma il notevole potenziale che il Continente riserva alle imprese del settore", spiega Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera. "Tutti i partecipanti agli incontri hanno confermato l’interesse per il modello di Macfrut, capace di coniugare business, filiera e conoscenza. Numerosi Paesi dell’Africa sono alla ricerca di know-how, competenze, formazione e tecnologie e Macfrut può fungere da hub per rispondere a queste esigenze. Anche l’Africa sarà tra i grandi protagonisti internazionali nella prossima edizione di Macfrut con una presenza di oltre 20 Paesi in rappresentanza dell’intero Continente”.