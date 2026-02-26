Diageo e Montenegro, partnership in nome del whisky

Oggi Diageo Italia S.p.A. e Gruppo Montenegro S.r.l. hanno annunciato un nuovo accordo strategico per la distribuzione su tutto il territorio nazionale di due dei brand più iconici del portafoglio Diageo: Johnnie Walker Scotch Whisky e Bulleit American Whiskey. La partnership nasce dall’ambizione di rafforzare ulteriormente entrambi i brand all’interno della categoria whisky, con un forte focus sull’aumento della visibilità e sull’espansione della loro presenza su tutti i canali.

Il posizionamento strategico di Johnnie Walker e Bulleit continuerà a essere guidato da Diageo Italia S.p.A., che manterrà la responsabilità di tutte le attività di marketing e comunicazione dei brand sul mercato italiano. L’accordo di distribuzione avrà inizio dal 1° aprile 2026 e avrà una durata pluriennale.

“L’Italia merita il meglio di questi brand iconici, con una visibilità, una presenza e un’energia che riflettano davvero il loro posizionamento globale - ha commentato Caoimhe McCabe, managing director di Diageo Italia - La collaborazione con Gruppo Montenegro S.r.l., uno dei principali player italiani nel settore degli spirits premium, oltre a garantire competenza e copertura del mercato, apporta una forte expertise nella distribuzione nella categoria whisky e non solo, e ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra crescita e rafforzare il legame con clienti e consumatori in tutto il Paese. Siamo estremamente entusiasti delle opportunità che questo accordo crea per il nostro business e per lo sviluppo futuro della categoria whisky in Italia”.

Aggiunge Paul Douek, membro dell’Executive Board di Gruppo Montenegro: “siamo estremamente orgogliosi che Diageo abbia scelto Gruppo Montenegro come partner distributivo in Italia per due brand davvero iconici come Johnnie Walker e Bulleit. Questo accordo rappresenta un importante riconoscimento della scala, della qualità e dell’efficacia della piattaforma distributiva nazionale di Gruppo Montenegro, nonché dell’expertise senza pari che abbiamo sviluppato nel tempo nella categoria whisky e nel più ampio segmento degli spirits premium".

"In qualità di top player nel mercato italiano - proasegue Douek - siamo pronti a mettere in campo la nostra eccellenza commerciale, la profonda conoscenza del mercato e le relazioni consolidate con i clienti per accelerare ulteriormente il potenziale di crescita di entrambi i brand in tutta Italia, in sinergia con il nostro portafoglio di spirits premium, che include alcune delle eccellenze italiane più riconosciute”.

Questa partnership rafforza ulteriormente la posizione di Gruppo Montenegro come protagonista di primo piano nel panorama italiano degli spirits premium e amplia la portata e l’impatto della sua rete commerciale e distributiva a livello nazionale.

L’ingresso di Johnnie Walker e Bulleit nel portafoglio di Gruppo Montenegro consoliderà la presenza in tutti i canali chiave e rafforzerà ulteriormente il suo posizionamento di vertice nel mercato italiano.