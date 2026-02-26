Ismea e Masaf al Sol Expo di Verona

Ismea sarà presente al SOL Expo 2026 di Verona con uno spazio istituzionale dedicato (Padiglione 12, stand B2-2) e un calendario di attività di informazione e divulgazione organizzato nell’ambito del Programma di promozione e valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva (EVO) italiano, finanziato dal Masaf, il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Salone che da oltre trent'anni rappresenta l'eccellenza dell'olio e delle produzioni mediterranee, coinvolgendo l'intero comparto, si svolgerà dal 1° al 3 marzo a VeronaFiere.

L’Area espositiva Masaf-Ismea, dedicata al tema “L’olio extravergine d’oliva protagonista della Cucina italiana Patrimonio Unesco”, si propone come punto di riferimento per operatori del settore, esperti e studenti.

Dal 1° al 3 marzo si alterneranno masterclass rivolte agli Istituti alberghieri e agrari, condotte da docenti ONAOO (Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva) e Crea, e momenti di approfondimento sui dati economici della filiera.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attivo un desk informativo con personale specializzato, a disposizione per illustrare servizi, strumenti finanziari e opportunità che ISMEA mette in campo a sostegno delle imprese olivicolo-olearie.

Un calendario ricco e qualificato che conferma l’impegno istituzionale nella valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva, rafforzando il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo della formazione e contribuendo alla crescita delle competenze dei futuri professionisti del mondo dell’Horeca.

In allegato programma completo

























