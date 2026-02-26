Do you want to access to this and other private contents?
Commissione UE: ok acquisizione di Prosol Group da parte di Apollo Funds
L'operazione non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
La Commissione Europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della società francese Prosol Group Sas da parte della statunitense Apollo Capital Management LP (leggi notizia EFA News).L'operazione riguarda principalmente il mercato al dettaglio degli alimenti freschi. Prosol seleziona, valorizza, trasforma e distribuisce un’ampia varietà di...
