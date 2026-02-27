A Genova fanno tappa I Vini del cuore

Si è tenuta nella sede di Regione Liguria la presentazione della quinta edizione dell’evento collegato alla guida social I Vini del Cuore. La manifestazione che si terrà presso la sala delle Grida a Palazzo della Borsa di Genova, domenica 8 marzo dalle 10 alle 18 e lunedì 9 marzo dalle 10 alle 18 , vedrà la partecipazione di winelovers, giornalisti e operatori del settore che potranno conoscere 45 realtà vitivinicole italiane ed estere. L’evento è patrocinato da Regione Liguria e dalla Camera di Commercio di Genova

Non solo cantine recensite nella guida social ma anche nuove aziende, che potranno essere segnalate per un loro vino speciale dalle persone che interverranno alla fiera tramite l’apposita cartolina: i dieci vini più “votati” saranno inseriti nel nuovo progetto editoriale 2025.

“Genova si conferma come luogo importante per la divulgazione della cultura dei territori vitivinicoli liguri e italiani e per la promozione un approccio al bere consapevole e della conoscenza delle tradizioni", sottolinea l’assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana.

Il comparto vitivinicolo ligure conta centinaia di aziende attive e una produzione che, negli ultimi anni, si è attestata intorno ai 40 mila ettolitri annui, con una quota sempre più rilevante di vini a denominazione di qualità. Un settore che non è solo economia, ma presidio del territorio, tutela del paesaggio e attrattività turistica. Come Regione Liguria continuiamo a sostenere concretamente le imprese con strumenti fondamentali come l’Ocm Vino, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, i contributi per la lotta alla Flavescenza dorata e l’importante intervento sui muretti a secco che tutela il nostro paesaggio rurale e le nostre radici. Eventi come questo sono i n’occasione preziosa per raccontare il valore del vino come espressione di territorio, cultura e comunità”.

Il segretario generale della Camera di Commercio, Maurizio Caviglia sottolinea: “La Camera di Commercio è lieta di mettere a disposizione la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa per una manifestazione che valorizza i vini del territorio e promuove la cultura del bere consapevole. Questo spazio simbolo della città diventa luogo di incontro tra produttori, operatori e appassionati, contribuendo a rafforzare il legame tra economia e identità locale. Sarà un’ulteriore occasione per far conoscere al pubblico le eccellenze certificate Genova Gourmet, espressione della qualità e dell’identità enogastronomica genovese”.