It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Unicredit testa lo sviluppo dell'agroalimentare sardo

Incontro con Confagricoltura a Sassari, a Cantina del Vermentino

Le prospettive di sviluppo del settore agricolo e agroindustriale in Sardegna sono state al centro di un incontro organizzato oggi da UniCredit e UniCredit Leasing con Confagricoltura Sardegna, svolto alla Cantina del Vermentino a Monti, in provincia di Sassari, a cui hanno partecipato diverse imprese del territorio.Nel corso della mattina sono intervenuti Mauro Murrighile, presidente Cantina del...

Fc - 57896

EFA News - European Food Agency
Similar