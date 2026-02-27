Commodities. Uva sultanina turca in forte ribasso
Pesano debolezza della domanda e maggiore competitività delle origini alternative
Tra gennaio e febbraio le quotazioni della sultanina turca hanno segnato un -5%, attestandosi sui livelli più bassi degli ultimi due anni. Il prezzo risulta inferiore del 25% rispetto all’apertura della campagna 2025/26, pur rimanendo superiore del 33% rispetto alla media delle quattro campagne precedenti.
Areté segnala come, a pesare, sia soprattutto la debolezza della domanda, unita alla maggiore competitività delle origini alternative. Le esportazioni turche, dal 1° settembre 2025 al 14 febbraio 2026, registrano un calo del 19% su base annua. Anche i principali mercati di destinazione – Regno Unito, Paesi Bassi e Italia – mostrano una contrazione delle importazioni.
lml - 57904
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency