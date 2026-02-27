Ocado, ebitda "strong"

Ocado, la catena di supermercati online partecipata dalla holding Lingotto della famiglia Agnelli-Elkann, ha divulgato i risultati dell'esercizio 2025 chiuso al 30 novembre 2025. I ricavi del gruppo si sono attestati a 1,362 miliardi di sterline, il 12,1% in più rispetto al 2024. La sezione Soluzioni Tecnologiche è cresciuta del 13%, Ocado Logistics dell'11,5%, Ricavi Statutari +13,8%.



L'ebitda rettificato è attestato a 178 miliardi di sterline da 112 milioni del 2024: l'ebitda del segmento soluzioni tecnologiche è a 140 milioni di sterline (da 81 milioni del 2024), con un margine in crescita dal 16,2% al 25%, mentre Ocado Logistics vanta un ebitda a 38 milioni di sterline, da 31 milioni del 2024.



I ricavi di Ocado Retail sono in crescita del 15,4% con un ebitda a 84 milioni di sterline, quasi il doppio rispetto a 45 milioni di sterline del 2024. La nota ufficiale comunica che i segmento "ora è riportato come impresa associata a seguito del suo deconsolidamento nell'aprile 2025; la partecipazione economica di Ocado rimane invariata".



L'utile statutario è a 395 milioni di sterline da 374 milioni di sterline nel 2024 "dopo aver rettificato voci per 754 milioni di sterline" (nel 2024 l'utile era a 5 milioni di sterline), inclusi un utile dichiarato di 783 milioni di sterline sulla valutazione statutaria del 50% del patrimonio netto di Ocado retail al momento del deconsolidamento". Il flusso di cassa sottostante è di 213 milioni di sterline (199 milioni di sterline nell'esercizio 2024).



Forte liquidità a 1 miliardo di sterline "con disponibilità liquide e mezzi equivalenti di 740 milioni di sterline (733 milioni di sterline nell'esercizio 2024)". Rifinanziamento del debito di 400 milioni di sterline nell'esercizio 2025.



La guidance e le prospettive prevedono un fatturato di Technology Solutions per l'anno fiscale 2026 di circa 500 milioni di sterline e margine ebitda di circa il 30%.



Per quanto riguarda i magazzini robotizzati, i Cfc come li chiama Ocado (customer fulfilment centre) sei entreranno in funzione nei prossimi 2-3 anni: si tratta di Busan e Tokyo 2 (anno fiscale 2026), Phoenix (anno fiscale 2026/anno fiscale 2027), Barcellona, Tokyo 3 e Seul (anno fiscale 2027/anno fiscale 2028).





Previsti circa 10 nuovi moduli nell'anno fiscale 2026 e circa 10-15 nuovi moduli nell'anno fiscale 2027, compensando la recente riduzione di 12 moduli a seguito delle chiusure di Kroger e Sobeys all'inizio del 2026.

Prevista anche la riduzione della spesa tecnologica e dei costi di supporto aggregati di circa 150 milioni di sterline con il completamento di grandi progetti tecnologici. Prevista anche la cescita del fatturato di Ocado Logistics a una cifra media e un ebitda di circa 30-35 milioni di sterline nell'anno fiscale 2026. Il flusso di cassa è previsto positivo "durante la seconda metà dell'anno fiscale 2026, con un deflusso di cassa sottostante per l'intero anno, escluse le commissioni di chiusura, di circa 200 milioni di sterline nell'anno fiscale 2026 e un flusso di cassa positivo per l'intero anno fiscale 2027".

"L'esercizio 25 è stato un anno di progressi tangibili per Ocado - commenta Tim Steiner, ceo di Ocado Group - L'ebitda è cresciuto notevolmente e abbiamo registrato un aumento del 26% nei volumi elaborati attraverso i nostri siti internazionali. Il nostro ultimo CFC è stato consegnato in tempi record e abbiamo accelerato il lancio delle nostre tecnologie più recenti in tutto il mondo. Rimaniamo sulla buona strada per ottenere un flusso di cassa positivo durante l'esercizio 26 e generare cassa per l'intero anno nell'esercizio 27".



"Abbiamo ampiamente completato una fase molto significativa di investimenti nelle nostre capacità di robotica e automazione - aggiunge Steiner - Con la conclusione di questo ciclo di sviluppo e l'accelerazione dell'implementazione dei nostri prodotti più recenti, prevediamo che i costi aggregati di tecnologia e supporto continueranno a ridursi. I nostri investimenti in ricerca e sviluppo in corso si concentreranno sulle aree in cui vediamo il percorso più chiaro verso la creazione di valore per Ocado e i nostri partner".



"Stiamo, inoltre, rimodellando parti della nostra organizzazione - dice ancora Steiner - per focalizzare la nostra strategia commerciale e semplificare il nostro modello operativo, mentre ci riattiviamo in diversi mercati internazionali, dopo la fine degli accordi di esclusiva. Questi cambiamenti rifletteranno anche la riduzione base di costi strutturali che abbiamo segnalato negli ultimi anni".



"Purtroppo - aggiunge il ceo - ciò significa che un numero significativo di ruoli non sarà più necessario. Siamo grati ai colleghi che sono stati colpiti da questi cambiamenti e il cui talento e duro lavoro hanno dato un contributo duraturo a Ocado. Sosterremo coloro che sono stati colpiti in questo processo. In Nord America, abbiamo collaborato in modo costruttivo con i partner in merito alle loro decisioni di chiudere siti sottoutilizzati e concentrare le attività in sedi che offrono prestazioni operative e finanziarie più solide. Si è trattato di decisioni difficili, ma hanno rafforzato le basi e le prospettive a lungo termine di tali partnership".



"Con accordi di esclusiva conclusi nella maggior parte dei mercati, disponiamo di maggiore flessibilità per perseguire nuove partnership e opportunità di crescita - copnclude Steiner - Siamo ben preparati a rientrare in diversi mercati con una piattaforma tecnologica evoluta, progettata per essere più flessibile, offrendo una gamma più ampia di soluzioni per aiutare i rivenditori a operare in modo più efficiente e fornire un servizio migliore agli acquirenti, in qualsiasi contesto di mercato, in qualsiasi fase del loro percorso online".