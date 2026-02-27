Agea, i frutti di 3 anni "virtuosi"

Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha erogato 573.684.313,23 euro tra dicembre 2025 e i primi due mesi del 2026. Le misure interessate vanno dai saldi della Domanda Unica 2025 (oltre 150 milioni di euro) allo Sviluppo Rurale programmazione 2023-2027 (relativamente al SIGC - interventi della PAC basati sulle superfici e sugli animali - circa 84 milioni di euro mentre il NO SIGC - contributi s...