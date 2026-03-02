Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
"Risultato sicuro" tra Sparkasse e Consorzi agrari d'Italia
Intesa per garantire alle imprese agricole liquidità e supporto all'accesso a servizi
Il Gruppo Sparkasse e Cai Consirzi Grari d'Italia annunciano la partenza di un importante partnership per sostenere le imprese agricole. È stato infatti siglato oggi l'accordo tra il primo gruppo bancario indipendente con sede nel Nord Est, composto da Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano e CiviBank- Banca di Cividale, e Consorzi Agrari d’Italia, piattaforma di approvvigionamento nazionale per le...
Fc - 57931
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency