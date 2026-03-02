Visite guidate alla scoperta del... tartufo

Tre sessioni di visite guidate gratuite, a cura del Centro Studi sul tartufo, comprese nel biglietto di ingresso, domenica 8 marzo, costituiranno le prime iniziative di una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico legato al tartufo. Questo il programma pensato dal Centro studi sul tartufo e dal Comune quale azione di co-progettazione, in vista della riapertura di Mudet, dopo le settimane dedicate alle visite su prenotazione per le Associazioni e le attività didattiche del progetto "Sottobosco".

Alle 11, alle 15:30 e alle 17 di domenica 8 marzo le guide di Mudet, accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia, della biologia e delle tradizioni connesse al tartufo, attraverso il percorso espositivo permanente del museo. Tra i contenuti che si potranno ammirare, anche la mostra fotografica “Truffle Hunters and Their Dogs” di Steve McCurry, che propone uno sguardo intimo sui cercatori di tartufi e sui loro cani, raccontando il rapporto profondo tra uomo, animale e territorio.

"Questa riapertura - dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alla cultura del Comune di Alba, Caterina Pasini - rappresenta un’occasione per ribadire il valore di Mudet come luogo di incontro tra arte, scienza e comunità. Invitiamo i cittadini ad aderire alle visite guidate gratuite, convinti che iniziative multidisciplinari come questa possano rafforzare il dialogo tra cittadini e il loro legame con la città e i suoi luoghi di cultura".

Il presidente del Centro studi sul tartufo Antonio Degiacomi sottolinea: "dopo aver ospitato, in queste ultime settimane, diversi gruppi e associazioni e svolto attività didattica con i bambini della scuola primaria, Mudet - Museo del Tartufo di Alba riapre al pubblico proponendo nel giorno della Festa della donna tre visite guidate gratuite. Si avvia così una animazione del Mudet che crescerà nel tempo".