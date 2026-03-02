Salone del Vino Torino: numeri in crescita nelle prime due giornate

Dopo i primi due giorni iniziano a delinearsi i primi risultati del Salone del Vino Torino: oltre 5000 persone hanno animato il mese di eventi pre-Salone, confermando l’interesse che ha accompagnato questa edizione sin dalle settimane precedenti. Nel weekend di sabato e domenica l’affluenza ha superato le aspettative, con un numero di biglietti superiore allo scorso anno, registrando un incremento significativo rispetto all’edizione precedente.

Tutte le masterclass sono andate sold out, mentre per la giornata professionale di lunedì sono previste oltre 2000 presenze. In crescita anche i numeri legati alle degustazioni e alle vendite: sono stati utilizzati più di 10mila calici, con un aumento sensibile delle bottiglie acquistate.

Per la giornata B2B odierna, che chiude la manifestazione, è prevista la partecipazione di circa 2000 professionisti del settore da tutta Italia, tra operatori e operatrici professionali del vino, giornalisti, ristoranti, enoteche, sommelier, buyer nazionali e internazionali, per incontrare le aziende presenti e conoscere la loro storia attraverso tante masterclass.