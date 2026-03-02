Piano Olivicolo: 300 mln euro alla filiera per aumento produzione

300 milioni di euro destinati alla filiera, con l’obiettivo di un aumento della produzione nazionale di olio extravergine non inferiore al 25% per i prossimi 5-6 anni. Questo, in sintesi il programma del Piano Olivicolo Nazionale, annunciato ieri dal sottosegretario all'Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste Patrizio La Pietra, durante l'inaugurazione di Sol Expo 2026 a Veronafiere.

Completato dopo un anno di elaborazione, nei prossimi giorni, il documento programmatico passerà al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Il Piano prevede il rafforzamento della capacità produttiva e della stabilità del comparto olivicolo, in un momento di profonda incertezza di questo mercato a livello globale, vuoi per la crescente concorrenza internazionale, vuoi per le incognite legate ai disastri climatici.

"Dobbiamo raccontare e spiegare il prodotto, così che i nostri oli vengano pagati il giusto", ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in occasione di Sol Expo. "Significa quindi corrispondenza con la grande qualità, non solo in termini di prodotto, ma anche di rispetto dell’ambiente e delle regole sul lavoro che c’è dietro il nostro modello, il quale ha gli standard più alti del pianeta e deve essere quindi protetto e difeso”.

Secondo il sottosegretario Masaf La Pietra, l'olio fa parte delle "eccellenze italiane nel mondo", quindi è "un prodotto che deve essere tutelato, ma soprattutto supportato”. "Bisogna aumentare la produzione, ma bisogna anche insegnare ai consumatori, o meglio ai nostri cittadini perché non amiamo chiamarli consumatori, che è un alimento estremamente importante e che fa bene anche alla salute. Non solo all’ambiente, non solo all’economia, ma anche alla salute”, ha concluso il sottosegretario.