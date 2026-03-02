Protezione oceani: von der Leyen sollecita alleanza internazionale

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha sollecitato la creazione di un'Alleanza Internazionale per rafforzare e ampliare il monitoraggio e l'osservazione degli oceani. L'Alleanza sosterrà OceanEye, l'iniziativa europea di osservazione degli oceani, con l'obiettivo di potenziare gli sforzi e la collaborazione nell'osservazione degli oceani a livello globale.

La presidente von der Leyen ha inoltre annunciato il contributo dell'UE di 50 milioni di euro da Horizon Europe all'Alleanza Internazionale per il periodo 2026-2027. L'iniziativa europea di osservazione degli oceani è stata annunciata per la prima volta dalla presidente von der Leyen, insieme al commissario per la Pesca e gli Oceani Costas Kadis durante la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani del 2025.

"Oggi abbiamo presentato OceanEye, un'importante iniziativa volta a rafforzare la leadership dell'UE nell'osservazione degli oceani e a sfruttarne appieno il potenziale", ha dichiarato la presidente von der Leyen, ntervenendo alla cerimonia di apertura delle Giornate Europee degli Oceani. "Faremo progredire la conoscenza scientifica, stimoleremo la competitività dell'economia blu, miglioreremo la sicurezza marittima e, soprattutto, proteggeremo la salute degli oceani. Insieme ai partner internazionali, rafforzeremo un sistema globale di osservazione degli oceani sostenibile e resiliente".