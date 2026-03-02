Do you want to access to this and other private contents?
Planet Farms torna in tv bella "Frescaah"
E' on air la campagna sulle insalate della vertical farm milanese
Planet Farms, società di tecnologia specializzata nel settore del vertical farming, torna in comunicazione anche nel 2026 con una campagna multicanale che coinvolge TV, stampa e digital. Protagoniste le insalate Frescaah, espressione della visione innovativa e qualitativa del brand. La campagna multimezzo sarà on air dal 1° marzo per otto settimane con uno spot da 10’’ su La7. La pianificazione sarà am...
