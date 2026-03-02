Eccellenza di Toscana: presentata la 24° edizione

Marzo si conferma mese ad alta intensità vitivinicola per la Regione Toscana. Presso Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, è stata presentata la 24° edizione di Eccellenza di Toscana e “101 Wine - I migliori 101 vini della Toscana 2026”. Eccellenza di Toscana in modo particolare è la manifestazione più longeva nel panorama regionale dedicato ai produttori toscani organizzata da Ais Toscana.

"In questo quasi quarto di secolo e non solo, abbiamo contribuito alla divulgazione della cultura del vino della Toscana, i numeri delle passate edizioni ci indicano che questa è la strada giusta da seguire. Abbiamo distribuito 194 mila bicchieri, 27 mila vini in degustazione e 3400 produttori presenti La Toscana vanta più di 4400 soci risultando una tra le regioni italiane più numerose e vantiamo numerosi sommelier che hanno conquistato il podio come Miglior Sommelier d'Italia”, ha spiegato Marcello Vagini, vicepresidente di Ais Toscana.

"La Guida Ais che sarà presentata a Eccellenza di Toscana, con oltre 450 aziende recensite e più di 2.100 vini descritti, restituiscono l'immagine di un panorama vitivinicolo capace e dinamico", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Le iniziative come quelle promosse da Ais Toscana in collaborazione con le Istituzioni rappresentano uno strumento fondamentale per consolidare la cultura del vino e formare consumatori più consapevoli. Il ruolo dei sommelier e delle associazioni di settore è strategico nella costruzione di valore, perché contribuisce a creare identità, competenza e autenticità. Toscani Docg”.

“Eccellenza di Toscana ” si aprirà sabato 7 marzo, alle ore 10.00, alla Stazione Leopolda di Firenze, con l'inaugurazione ufficiale e l'apertura del percorso di degustazione al pubblico alla presenza delle Istituzioni cittadine, regionali e del sottosegretario di Stato Ministero Agricoltura, Sovranità alimentare e forestale Patrizio Giacomo La Pietra. Anche per il 2026 è confermata la formula che ha decretato il successo dell'evento: centinaia di etichette in degustazione ai banchi d'assaggio, percorsi guidati con sommelier Ais, pillole formative e approfondimenti tematici e quest'anno con l'anteprima dei “101 Wine”.

Infatti sarà la Camera di Commercio di Firenze la location che ospiterà la straordinaria anteprima “101 Wine - I migliori 101 vini della Toscana 2026 ”, resa possibile grazie all'organizzazione di PromoFirenze e della stessa Camera di Commercio di Firenze, in programma per mercoledì 4 marzo alle 17 presso l'auditorium in piazza Mentana 2. La selezione nasce dal lavoro svolto per la guida “ Eccellenza di Toscana 2026 ” (2145 vini valutati da 86 sommelier degustatori), per premiare i produttori che hanno ricercato la produzione di vini ai vertici della qualità, attraverso l'innovazione, non solo enologica ma di pensiero. Vagini è anche intervenuto al riguardo: “Eccellenza di Toscana è un evento che racconta la vitalità del comparto vitivinicolo regionale e che, anno dopo anno, consolida il ruolo di Ais Toscana come punto di riferimento per la cultura del vino e la divulgazione della produzione di qualità arricchita da “101 Wine” che premia in ogni territorio il valore di quei vini fatti di artigianalità, dinamismo, qualità e innovazione”.

Alla conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti anche Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze, di Aldo Cursano, presidente PromoFirenze, e di Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana.