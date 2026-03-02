La Sicilia di olio e vino in tourné in Spagna

L’Irvo, l'Istituto dell’olio e del vino della Regione Siciliana, domani, martedì 3 e mercoledì 4 marzo renderà protagonisti i sapori e i territori dell’isola in Spagna, a Valladolid, in occasione del Fine WineTourism Marketplace, l’evento europeo che diventa crocevia per tour operator e buyer internazionali alla scoperta di eccellenze.

Un’edizione diversa quella del 2026 che oltre a richiamare l’attenzione dell’enoturismo, esplora per la prima volta anche gli itinerari dell’olio. Così alle opportunità di esportazione si affiancano lo sviluppo dei flussi turistici che incidono sull’economia dei territori vocati, dove vigne e uliveti proliferano lungo paesaggi unici che diventano focus per tour operator e agenzie di viaggio specializzate del segmento.

È un’occasione dunque per la Sicilia che vanta un patrimonio naturale prezioso, diversificato e ampiamente distribuito con etichette pregiate e nobili produzioni olearie, molte delle quali biologiche. L’obiettivo è innalzare l’interesse enoturistico e olioturistico della Sicilia che, sempre più, diventa meta imperdibile per la scoperta di luoghi interessanti per appassionati viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche correlate a panorami e produzioni di elevata qualità.

L’ Irvo accoglie e presenta in Spagna, al Fine WineTourism Marketplace, all’interno della collettiva l’Assovini Sicilia e la Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia che valorizza le produzioni di Marsala - Terre d’Occidente, Terre Sicane, del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al Liberty, dei Sapori dell’Etna, Val di Mazara, del Valdinoto, della Valle dei Templi. Inoltre quest’anno si introducono nella collettiva anche imprese individuali con la partecipazione dell’Azienda Agricola Madaudo Camporè, Donnafugata e Duca di Salaparuta.