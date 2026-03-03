Vicenza per tre giorni capitale del turismo religioso

Dal 5 al 7 marzo 2026, il Vicenza Convention Centre, il quartiere fieristico di IEG - Italian Exhibition Group, ospiterà la prima edizione del Koinè Tourism Forum (KTF) l'evento internazionale strategico che unisce il Turismo religioso, spirituale e culturale in un unico appuntamento B2B.

Al suo interno, la consolidata BTRI – Borsa Turismo Religioso Internazionale, giunta alla settima edizione, garantisce un punto d’incontro privilegiato tra domanda e offerta specializzata. Sfruttando l'esperienza di TTG, il KTF adotta una formula dinamica progettata per ottimizzare il tuo tempo e massimizzare le opportunità di business e networking.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Italian exhibition group e TTG Travel Experience e si svolgeranno in concomitanza con l’inaugurazione del Giubileo Mariano del Monte Berico (la manifestazione gode del patrocinio di Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Diocesi di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza e Regione Veneto).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con PromoNU, nasce con l’obiettivo di offrire al comparto un luogo altamente specializzato di confronto e sviluppo commerciale. Il format, concepito in chiave dinamica e orientata al b2b, intende intercettare le trasformazioni di un mercato in espansione, sempre più connesso ai trend del turismo lento e dei cammini.

Sono attesi circa 50 buyer italiani e internazionali, specializzati in cammini, pellegrinaggi, viaggi spirituali e turismo culturale. Un segmento che poggia su basi solide: si stima infatti che circa il 70% del patrimonio artistico nazionale sia custodito in siti religiosi, un dato che evidenzia l’importanza strategica del comparto non solo sotto il profilo culturale, ma anche economico e sociale. Non solo: uno dei punti forti di questo segmento è il Turismo Enogastronomico, considerato come immersione nella storia e nelle tradizioni del mondo agricolo e culinario delle tante realtà regionali e locali.

Un appuntamento, sottolinea il comunicato di presentazione, "pensato per essere dinamico ed efficace, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro privilegiato tra domanda e offerta nel mercato del turismo religioso, spirituale e culturale. Tre giorni di incontri, workshop e relazioni per promuovere il turismo di fede, cultura e spiritualità. Un’occasione concreta per raccontare l’accoglienza, la bellezza e il valore dei luoghi sacri, in Italia e nel mondo".