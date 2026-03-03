Cantina Rauscedo: Flavio Geretto è il nuovo dg

Cantina Rauscedo ha annuncia la nomina di Flavio Geretto a nuovo direttore generale: una decisione che proietta la cooperativa "verso una nuova fase di sviluppo, fondata sulla cooperazione, sul consolidamento interno e su una visione strategica orientata al futuro del Friuli", si legge in una nota aziendale. "Un percorso di crescita condivisa volto a esprimere al meglio le potenzialità della comunità e del patrimonio vitivinicolo, creando valore per i soci e operando nel rispetto del territorio".

Fondata nel 1951 dall’unione di un intero paese, Cantina Rauscedo dispone oggi di 2000 ettari vitati tra i fiumi Tagliamento, Meduna e Cellina. L’ingresso di Flavio Geretto avviene in un momento di espansione per la cantina. Un passaggio strategico che trova piena espressione nelle parole di Antonio Zuliani, presidente di Cantina Rauscedo: "Cantina Rauscedo ha attraversato negli ultimi anni un periodo di sviluppo, rafforzando la propria organizzazione e consolidando le basi per il futuro. Oggi sentivamo la necessità di compiere un ulteriore passo avanti, non solo sul piano commerciale, ma soprattutto sotto il profilo organizzativo e strategico. Abbiamo scelto Flavio Geretto per la visione che ha dimostrato nel corso della sua carriera: una visione che non si limita alle vendite, ma che riguarda la costruzione di modelli solidi, processi chiari e governance efficace. Siamo convinti che la sua esperienza e il suo approccio manageriale possano accompagnare la nostra cooperativa in una nuova fase di sviluppo, valorizzando le persone e rafforzando ulteriormente la nostra identità friulana".

In oltre 27 anni, Flavio Geretto ha maturato competenze trasversali che spaziano dall’ambito commerciale a quello manageriale, combinando visione strategica e capacità operative. "Arrivo a Cantina Rauscedo in un momento importante, che ha reso la struttura ancora più solida e consapevole delle proprie potenzialità", dichiara il nuovo direttore generale. "Questo è un elemento fondamentale: costruire è sempre più semplice quando si parte da basi sane e da un’organizzazione qualificata".

"Il futuro del vino italiano, e del Friuli in particolare, passa anche dalla capacità di fare sistema. Amo il Friuli per la sua autenticità, per la concretezza delle persone e per la cultura del lavoro che qui si respira. Cantina Rauscedo rappresenta questa identità in modo coerente e credibile. Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente l’organizzazione, valorizzare il capitale umano e dare continuità a un percorso di crescita equilibrato, nel rispetto dei soci e del territorio", aggiunge Geretto, che conclude: "L’obiettivo è costruire valore nel tempo, consolidando il ruolo di Cantina Rauscedo come espressione autentica del Friuli e della sua capacità di cooperare".



