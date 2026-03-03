Un manager Danone nel board di Stellantis

Stellantis ha annunciato di aver pubblicato l’ordine del giorno e le note esplicative per l’Assemblea generale annuale degli azionisti (AGM) del 2026, che si terrà il 14 aprile 2026 ad Amsterdam. "Il mandato di John Elkann come amministratore esecutivo, e di Robert Peugeot e Henri de Castries come amministratori non esecutivi, si concluderà al termine dell’assemblea generale", spiega la nota.

John Elkann è "proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Exor N.V, mentre Robert Peugeot è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Établissements Peugeot Frères S.A./Peugeot Invest S.A", prosegue la nota.

"Inoltre - aggiunge il comunicato - il consiglio di amministrazione di Stellantis, sulla base della raccomandazione del Comitato ESG, ha deciso di proporre la rielezione di Henri de Castries come amministratore non esecutivo e la nomina di Juergen Esser come ulteriore amministratore non esecutivo. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni".



Juergen Esser vanta una solida esperienza manageriale e una chiara ambizione di creare valore di riferimento nel settore, facendo leva su modelli di business a forte componente digitale. Ha conseguito la laurea in Economia politica presso la Friedrich‑Wilhelms‑Universität di Bonn, in Germania, e ricopre attualmente il ruolo di deputy ceo e chief financial, technology & data officer di Danone.

"Il consiglio - conclude la nota - ritiene che la sua nomina contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze complessive e l’efficacia operativa del consiglio".





