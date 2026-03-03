Do you want to access to this and other private contents?
Il gelato italiano piace in Asia
Il nostro Paese è il quarto esportatore europeo del prodotto
Il gelato italiano continua a conquistare il mercato asiatico. Secondo l’ultimo Osservatorio Economico del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel primo semestre 2025 l’export di gelato verso l’Asia è aumentato del 72% rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 20 a 34,4 milioni di euro. Nella sola Asia Orientale, è cresciuto da 6,8 a 8,7 milioni di euro, registr...
EFA News - European Food Agency
