Finocchiona: Iacomoni confermato presidente del consorzio

L’ Assemblea degli associati del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp, riunitasi nei giorni scorsi per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio contabile 2025, ha provveduto anche al rinnovo delle cariche sociali. Riconfermati alla presidenza Alessandro Iacomoni, per il quarto mandato consecutivo, e alla vicepresidenza Antonella Gerini, affiancati dal Consiglio di amministrazione così composto: Umberto Viani, Tiziano Ferrarini, Cristiano Ludovici, Giorgio Iacomoni, Giacomo Pasquinucci.

“Sono onorato della fiducia dimostratami dai miei colleghi e dai consiglieri", ha commentato il presidente Iacomoni, "questo è il mio quarto mandato consecutivo, la prima nomina risale al 2017. Ringrazio tutte le aziende associate per l’impegno quotidiano che imprimono alla produzione certificata di Finocchiona Igp; grazie al lavoro costante di tutti, negli anni, la denominazione ha raggiunto importanti traguardi. Sicuramente in questi anni si sono anche alternati una serie di eventi che hanno pesato sulle nostre aziende. Il Covid prima, l’aumento dei costi energetici, l’inflazione e negli ultimi anni la Psa hanno portato i nostri produttori a muoversi in uno scenario spesso incerto e instabile. Chiaramente, riportare le aziende in un contesto di maggiore stabilità consentirebbe loro di lavorare con maggiore tranquillità e slancio verso il futuro”.

“La nostra missione in qualità di Consorzio", continua Iacomoni, "è continuare a lavorare sulla tutela e la promozione che rappresentano i cardini della nostra attività. Rimane inoltre un fattore determinante la collaborazione e il dialogo con le Istituzioni per percorrere insieme nuove strade e assicurare alle aziende la stabilità necessaria ad operare, investire e innovare”, conclude il presidente.