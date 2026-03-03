Simei: scommessa sul Liquid Food e bevande

Torna dal 17 al 20 novembre a Fiera Milano Simei, il Salone internazionale biennale dedicato al meglio della tecnologia applicata alle macchine per enologia e imbottigliamento che da oltre 60 anni rappresenta l’appuntamento di riferimento per l’intera filiera, con soluzioni e proposte innovative lungo tutto il processo produttivo dalla vigna al bicchiere. Organizzata da Unione italiana vini (Uiv), la rassegna si prepara alla 31° edizione confermando le ormai storiche aree merceologiche, dal vino alla birra, passando per olio e spirits, e lanciando la scommessa sul Liquid Food e bevande con Bevertech.

“In uno scenario di mercato sempre più complesso e dinamico, Simei punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma strategica per l’innovazione, con un’attenzione sempre più marcata al progresso in termini di soluzioni e razionalizzazione dei processi", evidenzia l’amministratore delegato di Unione Italiana Vini Servizi Paolo Castelletti. "Si tratta di un comparto in cui l’Italia vanta un’eccellenza riconosciuta, capace di identificare soluzioni concrete e spendibili per dei settori che stanno attraversando momenti di criticità. In tal senso, oltre a facilitare le opportunità di business, la rassegna si propone come un momento strategico di incontro e confronto per tutti gli attori della filiera, nazionale e internazionale. In particolare", conclude Castelletti, "con un format ulteriormente evoluto nelle partnership e nella proposta di contenuti, vogliamo intercettare le imprese che scelgono di ampliare e differenziare la propria offerta grazie alla crescente integrazione tra tecnologie”.

Con 578 aziende e marchi in vetrina, più di 30mila metri quadrati espositivi e delegazioni estere da 32 nazioni (dati edizione 2024), Simei è il Salone internazionale di riferimento per le macchine per enologia e imbottigliamento. La manifestazione di Unione italiana vini (Uiv) fa il punto su novità e innovazioni della tecnologia applicata alla filiera vitivinicola e all’industria beverage in tutte le sue fasi, con focus su vino, liquid food, olio, birra e spiriti. L’edizione 2024 ha registrato oltre 33mila visitatori professionali da 90 Paesi.