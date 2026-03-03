Eurozona, inflazione in aumento a febbraio

Secondo una stima pubblicata oggi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, l'inflazione annua nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi all'1,9% a febbraio 2026, in aumento rispetto all'1,7% di gennaio.



Considerando le principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro, si prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a febbraio (3,4%, rispetto al 3,2% di gennaio), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (2,6%, stabile rispetto a gennaio), beni industriali non energetici (0,7%, rispetto allo 0,4% di gennaio) ed energia (-3,2%, rispetto al -4,0% di gennaio).



In Italia il tasso annuale, cioè quello calcolato da febbraio 2026 a febbraio 2025, è stimato all'1,6%: la stima di variazione del monthly rate, del tasso mensile, è dello 0,6% tra febbraio 2026 e gennaio 2026.