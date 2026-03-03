Nuove IG da Finlandia e Slovacchia

La Commissione europea ha approvato l'aggiunta di "Aitoo perunarieska" (Finlandia) e "Liptovské šialence" (Slovacchia) al suo registro delle indicazioni geografiche protette (Igp).

L'Aitoo perunarieska finlandese è una focaccia rotonda azzima ("rieska") ottenuta principalmente da patate bollite, non sbucciate, farina di frumento o altre miscele di farine, olio di colza o di colza, sale ed eventualmente zucchero e/o fiocchi di patate. È diverso dalle altre focacce finlandesi per il suo metodo di preparazione unico, la consistenza, il gusto, l'aspetto maculato dei frammenti di buccia di patata e la consistenza densa. L'Aitoo perunarieska è un prodotto da forno caratteristico in quanto nella sua produzione non vengono utilizzati acqua, lievito, uova o prodotti lattiero-caseari. Le focacce vengono prodotte, preparate e cotte rapidamente nelle regioni sud-occidentali della Finlandia.

Le Liptovské šialence slovacche sono salsicce uniche della regione di Liptov in Slovacchia, prodotte con metodi tradizionali, che combinano patate grattugiate e spezie in budelli naturali di intestino di pecora a forma di lumaca. Conosciute per la loro consistenza morbida e la consistenza delicata, hanno una superficie liscia e moderatamente umida, esterno grigio chiaro e interno grigio-giallo affettato, con un distinto aroma di patate e spezie. Preparati e venduti cotti, vengono dorati in padella o in forno prima del consumo. L'intero processo di produzione avviene all'interno della regione di Liptov, un'area rinomata per la coltivazione della patata e l'allevamento autosufficiente, dove le competenze tramandate di generazione in generazione garantiscono la qualità del prodotto.