Fiera di Rimini scalda i motori per la transizione energetica

Tutto pronto a Fiera Rimini per il via, domani 4 marzo a Fuera Rimini, della nuova edizione KEY - The Energy Transition Expo, la manifestazione di IEG - Italia exhibition group dedicata alla transizione energetica che si svolgerà fino al 6 marzo. Secondo dati di Elemens, l’Italia si è affermata come un mercato di costante crescita per l’approvvigionamento da fonti rinnovabili: al 2025, in termini cumulati, e considerando l’intera durata degli accordi di lungo termine, sono stati contrattualizzati attraverso PPA off-site almeno 78 TWh di energia prodotta da fonti rinnovabili.

La transizione energetica richiede luoghi dove tradurre le idee in applicazioni concrete e nuove competenze capaci di trasformare la teoria in pratica industriale. Con il suo Innovation District, KEY – The Energy Transition Expo diventa l’epicentro dell’innovazione sostenibile, consolidando il suo ruolo di acceleratore della crescita e di piattaforma di sviluppo per le giovani realtà imprenditoriali italiane e internazionali impegnate nel settore dell’energia.

Nel nuovo layout, la manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini ha confermato infatti la presenza di un intero padiglione, il D4, dedicato all’innovazione. All’interno di questo spazio, l’iniziativa Green Jobs&Skills favorirà l’incontro fra domanda di lavoro e offerta di nuove competenze sostenibili.

Presente, inoltre, uno stand dedicato a BEX – Beyond Exploration, la nuova expo-conference sulla space economy e il commercial space flight promossa da IEG in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, in programma dal 23 al 25 settembre alla Fiera di Rimini.

L’Innovation District nasce come vero e proprio percorso di open innovation per connettere le Start-up con aziende consolidate e potenziali investitori, incentivando l’innovazione di prodotto e servizio e la nascita di nuovi business sostenibili. Lo spazio è concepito per valorizzare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, dando visibilità alle loro soluzioni più avanzate e funzionando come un catalizzatore per l’evoluzione tecnologica dei comparti protagonisti della transizione energetica.

Nell’Innovation District, l’area Start-up & Scale-up è dedicata alle idee e ai progetti più all’avanguardia nei sette settori merceologici di KEY: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-Mobility e Sustainable City.

A presentarli saranno le 32 Start-up e PMI innovative italiane e internazionali che sono state selezionate fra le 67 realtà che hanno risposto alla Call for Start-up organizzata da Italian Exhibition Group, in collaborazione con ICE – Italian Trade Agency, ART-ER (società consortile dell’Emilia-Romagna attiva nel sostegno all’innovazione e all’imprenditorialità), Fondazione MAI (espressione del sistema Confindustria), ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Plug and Play Tech Center, la più grande piattaforma globale di open innovation e venture capital.

Alle sette giovani aziende più innovative, una per ogni settore della manifestazione, sarà consegnata una targa di riconoscimento.