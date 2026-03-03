Il mondo si sfida a colpi di... uova

Le uova sono sulle prime pagine dei giornali un po' dappertutto, in questo momento. Non solo in Italia, dove il prezzo schizzati ai massimi strorici fa preoccupare produttori e, soprattutto, consumatori (leggi notizia EFA News). La conferma arriva da New York dove Warburg Pincus, pioniere degli investimenti globali per la crescita, ha annunciato un accordo per investire fino a 1 miliardo di dollari in Global Eggs, il più grande produttore e distributore multinazionale di uova da tavola.

Con una valutazione della società di 8 miliardi di dollari, spiega il comunicato ufficiale, "l'investimento sottolinea l'impegno di Warburg Pincus nell'investire in aziende globali con un elevato potenziale di crescita". Il capitale per l'operazione è fornito dal fondo Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund.

Global Eggs è il più grande produttore e distributore multinazionale di uova da tavola al mondo, con oltre 45 milioni di galline allevate negli Stati Uniti, in Sud America e in Europa. Fondata nel 2018 dal presidente esecutivo Ricardo Faria, Global Eggs produce e distribuisce una gamma completa di uova da tavola, tra cui uova convenzionali, da galline allevate a terra, all'aperto e speciali, e si avvia a produrre oltre 15 miliardi di uova quest'anno.

L'azienda si è espansa attraverso iniziative biologiche e acquisizioni strategiche e attualmente gestisce oltre 50 allevamenti in tre continenti. L'azienda adotta un approccio verticalmente integrato nell'allevamento delle pollastre, nella formulazione dei mangimi, nel confezionamento e nella logistica, che le consente di fornire prodotti costanti e di alta qualità che soddisfano rigorosi standard di sicurezza alimentare per i clienti di tutto il mondo.

"In meno di un decennio, abbiamo fatto crescere Global Eggs fino a diventare il più grande produttore e distributore multinazionale di uova da tavola e, con l'investimento e il supporto continuo di Warburg Pincus, accelereremo la nostra prossima fase di crescita sia nei mercati nuovi che in quelli esistenti - ha dichiarato Ricardo Faria - Abbiamo dimostrato la nostra capacità di operare negli Stati Uniti, in Sud America e in Europa e, data la portata globale di Warburg Pincus, crediamo che sia il partner giusto per promuovere le nostre ambizioni a lungo termine".

"Ricardo Faria è un imprenditore eccezionale e fin dal primo giorno abbiamo condiviso la sua visione di costruire sulle solide fondamenta dell'azienda in un settore sostenuto da una domanda duratura", aggiuge Gaurav Seth, amministratore delegato, responsabile di capital solutions Americhe di Warburg Pincus.

"Global Eggs - prosegue Allison Ross, principal di Warburg Pincus - ha davanti a sé un'entusiasmante e significativa opportunità e non vediamo l'ora di mettere a frutto la nostra esperienza per aiutare l'azienda a entrare in nuovi mercati, promuovere l'efficienza e rafforzare i suoi marchi",

Il Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund ha chiuso i battenti a settembre 2024 con oltre 4 miliardi di dollari di impegni. Capital Solutions ha un mandato flessibile che le consente di collaborare con i fondatori e gli azionisti esistenti per fornire soluzioni per l'ottimizzazione del bilancio, la liquidità degli azionisti, le fusioni e acquisizioni (M&A) o la crescita. Il gruppo sfrutta la piattaforma globale di Warburg Pincus e le risorse aziendali in tutte le aree geografiche per reperire ed eseguire transazioni di capitale ibrido.