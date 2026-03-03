Il gigante della carne Jbs si espande in Texas

Casomai ci fosse ancora qualcuno che ha dubbi sul fatto che la carne "vera" sta battendo quella "falsa" anche chiamata carne "frankenstein", è servito. JBS USA, azienda alimentare brasiliana leader a livello mondiale che fornisce prodotti diversificati e di alta qualità tra cui principalmente carne, comunica l'avvio dei lavori di ampliamento da 150 milioni di dollari presso lo stabilimento di produzione di carne bovina di Cactus, in Texas.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo reparto di produzione all'avanguardia e di una sala di macinazione ampliata, "rafforzando la competitività a lungo termine di uno degli stabilimenti di produzione di carne bovina più grandi e importanti dell'azienda".

Questo importante investimento, sottolinea il comunicato ufficiale, "è progettato per aumentare l'efficienza operativa, migliorare la capacità produttiva e creare nuove opportunità per gli allevatori di bovini, i clienti, i membri del team e le comunità rurali circostanti". I lavori sono in corso e si prevede che saranno completati entro l'inizio del 2027.

"Questa inaugurazione segna un momento emozionante per JBS USA, il nostro team di Cactus e gli allevatori di bovini - ha dichiarato Wesley Batista Filho, ceo di JBS USA - L'investimento riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell'industria bovina statunitense e delle comunità rurali in cui viviamo e lavoriamo. Modernizzando ed espandendo il nostro stabilimento di Cactus, garantiamo che la nostra attività e le migliaia di famiglie che ne dipendono rimangano posizionate per il successo, ora e in futuro".

Lo stabilimento di Cactus, situato nel Texas Panhandle, impiega attualmente oltre 3.600 dipendenti e collabora con gli allevatori di bovini locali, acquistando circa 3,3 miliardi di dollari di bestiame all'anno. I rappresentanti eletti affermano che il reinvestimento segna un importante passo avanti per la regione, evidenziandone l'importanza economica e i benefici per i produttori del Texas.

Un impianto che fa non poco piacere alla politca locale. "Elogio JBS per il loro investimento proprio qui a Cactus - sottolinea la deputata Caroline Fairly - Questo progetto di trasformazione trasmette un chiaro messaggio di fiducia nel Texas Panhandle, nella nostra forza lavoro e nel futuro a lungo termine di quest'area. Siamo orgogliosi di vedere JBS continuare a investire nella nostra comunità e nell'agricoltura americana".

Aggiunge il senatore Kevin Sparks: "sono grato per l'investimento di ulteriori 150 milioni di dollari da parte di JBS USA a Cactus, in Texas, presso il loro stabilimento per la lavorazione della carne bovina. Il Panhandle è orgoglioso di essere un fornitore leader di carne bovina negli Stati Uniti e l'ammodernamento di questo stabilimento ci aiuterà a perpetuare questa tradizione, creando al contempo ulteriori posti di lavoro e cibo per il nostro stato e il nostro paese".

Oltre ai miglioramenti delle sue strutture, JBS USA continua a investire in comunità rurali come Cactus attraverso i programmi Hometown Strong e Better Futures. Dal 2020, JBS ha investito oltre 11 milioni di dollari in progetti comunitari di Cactus, tra cui parchi, strutture locali migliorate, supporto a organizzazioni no-profit e alloggi a prezzi accessibili, consentendo a oltre 259 membri del team e ai loro figli di frequentare un college comunitario gratuito.