Pasqua: tutte le novità di Ferrero

Quest’anno la Pasqua Ferrero si tinge di colori, sapori e sorprese. L’importante novità della Pasqua 2026 è l’Uovo Raffaello, una proposta pensata per arricchire le feste con il gusto inconfondibile dell’iconica specialità Ferrero, già apprezzata anche nelle versioni tavoletta e gelato. Un guscio di cioccolato bianco con scaglie di cocco e croccanti pezzi di mandorla diventa lo scrigno perfetto per le iconiche delizie della gamma.

Un’altra novità sono i Ferrero Collection Crispy Eggs, croccanti ovetti ricoperti con cioccolato al latte o fondente con un ripieno cremoso alla nocciola o al cacao. In un formato perfetto per essere condiviso.

Le Uova Ferrero Rocher tornano protagoniste della Pasqua 2026 avvolte nel caratteristico incarto dorato e con il tipico scrigno di cioccolato con granella di nocciola. All'interno, l'esperienza prosegue con le celebri specialità Ferrero Rocher. La gamma offre un'ampia scelta di gusti e formati: il formato piccolo in versione cioccolato al latte o fondente e il formato grande, nella nuova versione al cioccolato bianco, e nelle classiche cioccolato al latte o fondente.

Torna, dopo il successo dello scorso anno, l’Uovo Pocket Coffee, ispirato all’iconica pralina al caffè. Un uovo caratterizzato da una doppia copertura: uno strato interno al cacao e caffè, avvolto da uno strato esterno di finissimo cioccolato fondente con inclusioni croccanti al caffè.

Infine, per chi ricerca l'intensità del cacao sono ideali le Uova Ferrerocollection. Caratterizzate da una doppia copertura - uno strato di cacao all'interno e uno di finissimo cioccolato al latte, fondente o extra fondente all'esterno - sono disponibili nelle tre versioni Latte e Cacao, Fondente e Cacao ed Extra Fondente e Cacao con 65% di cacao nel cioccolato extra. Ogni uovo custodisce le famose specialità: Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir e Raffaello.

La gamma dedicata alla Pasqua si completa con i Ferrero Rocher Golden Eggs: ovetti di cioccolato con ripieno cremoso alla nocciola e cacao, arricchiti da granella di nocciole e pepite croccanti. Disponibili nelle varianti al latte o fondente, racchiudono l'inconfondibile esperienza multisensoriale della classica specialità in un raffinato incarto dorato. Ideali da condividere con i propri cari durante la festività.