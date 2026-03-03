Pasqua/2. Kinder: si rinnova la tradizione della caccia alle uova

Per i bambini Pasqua non è solo una data sul calendario, ma un momento in cui il cioccolato e la sorpresa diventano protagonisti. Kinder Gransorpresa è il protagonista indiscusso della ricorrenza che da generazioni mette d’accordo adulti e bambini, rendendo la Pasqua in famiglia o con gli amici un momento speciale grazie all’inconfondibile gusto del cioccolato Kinder e alle sorprese sempre nuove ispirate ai protagonisti più amati dai bambini e dai ragazzi.

Anche quest’anno, Kinder vuole trasformare questa ricorrenza in un’esperienza giocosa grazie alla Caccia alle Uova (https://www.kinder.com/it/it/xp/kinderklubfamily/party), una tradizione di origine nordeuropea e statunitense che trasforma la festività in un momento di gioia e condivisione familiare. Il gioco consiste in una divertente caccia al tesoro domestica in cui i bambini, guidati dai genitori, potranno andare alla ricerca delle bontà Kinder nascoste in giro per la casa. Il premio finale del gioco sarà l’uovo di Pasqua Kinder Gransorpresa, il dono più atteso, ma lungo il percorso le sorprese saranno tante.

Kinder Gransorpresa Gigante è disponibile con le sorprese di Marvel Avengers, Disney Princess, e Pokémon e il formato Kinder Gransorpresa Maxi contiene i protagonisti di Disney Frozen e Marvel Spiderman. Per i ragazzi Kinder Gransorpresa Maxi propone, in partnership con Funko Pop!, gli iconici personaggi delle note saghe televisive e cinematografiche HarryPotter e One Piece. Inquadrando il QR code all’interno dell'uovo si potrà giocare con i personaggi vivendo una nuova esperienza digitale gratuita e accessibile.

Kinder Gransorpresa Classico, invece, ha come protagonisti i personaggi di Barbie, Hot Wheels, Batman, Disney Micky Mouse & Friends e Paw Patrol. Per far divertire i bambini nel gioco della Caccia alle Uova e fornire tanti spunti ai genitori, Kinder mette a disposizione un’ampia gamma di prodotti ideati apposta per la Pasqua e facili da nascondere in giro per casa, oltre a tante indicazioni su come realizzarla.

Sulla piattaforma Kinder Klub Family (https://www.kinder.com/it/it/xp/kinderklubfamily/party) si possono trovare gli indovinelli, che tappa dopo tappa portano alla soluzione finale, ma anche semplici ricette e tanti lavoretti di Pasqua.

Una grande novità è il Cestino Kinder Mix, con l’immagine del coniglio Pasquale che contiene Kinder Cereali, Kinder Cioccolato, Schoko-Bons e la Figura Cava Coniglio Pasquale. Il cestino può diventare un ottimo alleato per la Caccia alle Uova grazie all’opportunità di raccogliere le bontà e le sorprese scovate durante il gioco.Inoltre, inquadrando il QR code sulla confezione, si accederà direttamente al Kinder Klub Family, dove scoprire tutte le attività dedicate al tema della Caccia alle Uova.

Simpatica new entry sono i Kinder Mini Friends, piccole coccinelle di cioccolato con morbido ripieno al latte.

Tornano anche le iconiche Figure Cave con sorpresa da 75gr, a forma di Coniglio pasquale, a forma di cuore da 53gr nei soggetti Coccinella, Pecorella e Coniglio e da 36gr, nei soggetti Scoiattolo, Pecorella, Coccinella, Rana e Pulcino.

Inoltre, il nuovo peluche Coccinella Kinder Maxi Mix, insieme ai peluche Pulcino e Coniglio, sono delle perfette confezioni regalo per i più piccoli.

Le nuove sorprese delle uova Kinder Sorpresa Maxi, da 100gr, quest’anno a tema Star Wars e Unicorns, insieme alla confezione da 6 pezzi di Kinder Sorpresa, con il simpatico pulcino, arricchiscono la gamma dedicata allaPasqua e alla preparazione della Caccia alle Uova.

Infine, tante proposte anche per gli adulti che non sanno rinunciare alla bontà del cioccolato Kinder: la grande Figura Cava Gallina, da 138gr, i Kinder Bueno Eggs, croccanti ovetti con ripieno alla nocciola ricoperti da cioccolato Kinder, i Kinder Love Mini, cuoricini di cioccolato Kinder perfetti per la condivisione con i propri cari e infine le Kinder Balls, sfere di cioccolato con ripieno al latte e granella di nocciole, una novitàsulla Pasqua per un target più adulto.