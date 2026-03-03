Tuttofood: spazi prenotati al 90%

Nel contesto del recente vertice intergovernativo Italia-Germania tenutosi a Roma, dove entrambi i Paesi hanno ribadito il loro impegno ad ampliare la cooperazione in settori chiave, tra cui industria e agricoltura, la partnership strategica tra Fiere di Parma e Koelnmesse assume un'importanza ancora maggiore per l'integrazione industriale e i legami bilaterali nel settore alimentare.

La collaborazione tra i due organizzatori fieristici ha già prodotto risultati tangibili per Tuttofood 2025, tra cui un aumento del +300% della presenza di top buyer internazionali e un aumento del +60% degli espositori esteri rispetto al 2023, rafforzando il profilo internazionale della Fiera e consolidandone il ruolo di piattaforma europea per il settore alimentare.

Questo impatto si è riflesso nell'ultima edizione di Tuttofood, che ha registrato 95mila visitatori professionali, ha ospitato oltre 3000 top buyer internazionali e ha accolto 4200 aziende espositrici provenienti da 70 Paesi su 80mila metri quadrati di superficie espositiva netta. L'evento è stato ulteriormente supportato da un programma di buyer strutturato, dal coinvolgimento di organizzazioni internazionali per la promozione del commercio e da un'agenda di contenuti con 64 conferenze, seminari ed esperienze culinarie.

In vista di Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Milano), circa il 90% dello spazio espositivo è già stato confermato, con aziende internazionali che rappresentano circa il 30% degli espositori confermati, tra cui sette aziende tedesche.

A partire dal 2026, la partnership tra Fiere di Parma e Koelnmesse sosterrà un'evoluzione strutturale del panorama fieristico europeo: Tuttofood si svolgerà negli anni pari a Milano, in alternanza con Anuga. Su questa base, si prevede che l'alleanza tra Fiere di Parma e Koelnmesse rafforzerà ulteriormente il ruolo di Tuttofood come punto di incontro europeo chiave per le aziende internazionali del settore food & beverage, con l'obiettivo di creare due hub commerciali europei complementari e senza sovrapposizioni per l'industria globale del food & beverage.

"Mentre Italia e Germania rafforzano la cooperazione in materia di competitività e industria, le fiere possono fungere da strumenti di diplomazia economica", ha commentato Franco Mosconi, presidente di Fiere di Parma. "Forte della quarantennale esperienza di Fiere di Parma con Cibus e CibusTec, la partnership con Koelnmesse sostiene un ecosistema fieristico paneuropeo in cui Tuttofood e Anuga si alternano, rafforzando la specializzazione attraverso calendari coordinati e piattaforme complementari".

Da parte sua, Gerald Böse, presidente e amministratore delegato di Koelnmesse GmbH, ha dichiarato: "Koelnmesse si impegna a costruire piattaforme fieristiche solide e connesse a livello internazionale. La nostra partnership con Fiere di Parma esemplifica un approccio europeo coordinato che amplia la portata internazionale e offre a espositori e visitatori un accesso al mercato più chiaro ed efficace. Insieme, stiamo dando forma a due hub commerciali complementari che rafforzano la leadership europea nell'innovazione e nel commercio alimentare".

"La partnership con Koelnmesse rappresenta un acceleratore di internazionalizzazione per Tuttofood, rafforzando i collegamenti, il matchmaking e l'accesso ai mercati globali attraverso buyer, distributori e importatori", ha detto Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. "Con il 30% di partecipazione internazionale già confermata da 34 paesi, prevediamo una crescita del 15% della partecipazione degli espositori rispetto alle edizioni precedenti".

"Koelnmesse Italia si impegna a mettere in contatto le aziende italiane con i mercati internazionali", ha infine dichiarato Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. "La partnership con Fiere di Parma dimostra come piattaforme coordinate possano essere veri e propri motori di crescita, facilitando connessioni commerciali di alta qualità e uno sviluppo a lungo termine. La nostra alleanza rappresenta un asset strategico per l'industria alimentare italiana in un mercato competitivo".