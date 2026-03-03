Intesa Sanpaolo è la miglior banca d'investimento per l'Italia

Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore Banca di investimento per l’Italia secondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca per il sesto anno consecutivo - attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo - il premio di Best Investment Bank 2026 per l’Italia.

Il riconoscimento conferma la capacità della Divisione Imi Cib di offrire supporto strategico a imprese, istituzioni finanziarie ed enti pubblici in un contesto economico e regolamentare in costante evoluzione. La qualità della consulenza, l’esperienza dei team e l’ampia presenza internazionale contribuiscono a rafforzare la posizione della Banca come punto di riferimento nel panorama dell’investment banking.

“Ricevere per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Global Finance è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi", ha commentato Mauro Micillo, Chief della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. "In un mercato caratterizzato da dinamiche sempre più selettive e da condizioni che richiedono resilienza, innovazione e disciplina nell’esecuzione, la nostra Divisione continua a distinguersi per l’efficacia del supporto offerto alla clientela. Il premio riflette l’impegno delle nostre persone e la capacità di affiancare aziende e istituzioni con soluzioni avanzate, una prospettiva internazionale e una forte attenzione all’execution”.

I vincitori sono stati selezionati da Global Finance attraverso l’analisi di criteri quali la capacità di affrontare i diversi scenari di mercato, il numero e la dimensione dei deal finalizzati nel corso del 2025, la qualità dei servizi e la consulenza offerta, la capacità e la competenza di strutturazione delle operazioni, nonché il livello di innovazione e la copertura della rete di distribuzione.

"Intesa Sanpaolo, guidata dall'amministratore delegato Carlo Messina, conferma attraverso questo riconoscimento la propria capacità di sostenere la crescita delle imprese italiane ed estere, accompagnandole con una piattaforma di servizi integrati, un forte presidio internazionale e una consolidata competenza nei mercati finanziari", si legge in una nota del gruppo bancario.