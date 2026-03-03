Salumi Calabria Dop: Masaf riconosce ufficialmente Consorzio

Eletto anche il consiglio d'amministrazione con Anna Madeo presidente e Salvatore Pugliese vicepresidente.

Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ufficialmente riconosciuto il Consorzio di tutela Salumi di Calabria Dop. L'organismo avrà funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza e tutela delle eccellenze della salumeria calabrese a Denominazione di Origine Protetta.

I prodotti Dop su cui il Consorzio avrà pertinenza saranno salsiccia, soppressata, capocollo e pancetta di Calabria. Oltre a sovrintendere all’informazione al consumatore e alla valorizzazione del marchio sui mercati nazionali e internazionali, il consorzio sarà incaricato di vigilare contro abusi e contraffazioni, in sinergia con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf).

Il Consorzio di tutela Salumi di Calabria Dop avrà sede a Cosenza e rappresenterà almeno i due terzi della produzione delle categorie menzionate, come stabilito, dalla normativa vigente per la filiera delle preparazioni di carni. L'investitura governativa arriva dopo la revoca a un precedente consorzio, decaduto per carenza di rappresentatività delle quote di produzione regionali.

Contestualmente al riconoscimento ministeriale, il Consorzio ha eletto all'unanimità i membri del consiglio d'amministrazione: Anna Madeo (presidente), Costantino Paolo Madeo, Francesco Antonio Madeo, Salvatore Pugliese (vicepresidente) e Leonardo Maiuolo. L'incarico di direttore è stato affidato a Giuseppe Perri.