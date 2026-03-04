Bei e Cdp, partnership per investimenti in Italia e all’estero

Il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo BEI), composto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Istituto Nazionale di Promozione italiano, hanno firmato un nuovo Memorandum of Understanding volto ad approfondire la cooperazione strategica a sostegno dello sviluppo di lungo periodo dell’Italia e degli obiettivi delle politiche dell’Unione europea.

L’accordo è stato firmato a Lussemburgo alla presenza della presidente del Gruppo BEI Nadia Calviño, da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, da Marjut Falkstedt, amministratore delegato del FEI e da Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti, in occasione del Forum BEI, "a testimonianza dell’impegno condiviso delle tre Istituzioni a rafforzare la propria partnership in un momento cruciale per l’agenda europea degli investimenti".

Sulla base della proficua collaborazione avviata con il precedente MoU firmato nel 2022, il nuovo accordo "amplia gli sforzi congiunti per promuovere investimenti pubblici e privati ad alto impatto in settori essenziali per la crescita e la competitività dell’Italia". Tra questi rientrano le infrastrutture sociali e sostenibili, l’innovazione, la digitalizzazione, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, il sostegno alle PMI e alle mid-cap, la sicurezza economica e l’autonomia strategica, nonché la coesione tra le Regioni italiane, incluse quelle che necessitano di un supporto mirato.

“Il rinnovo di questo accordo - spiega Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI - segna un importante passo avanti nella collaborazione con CDP a sostegno dell’economia italiana. Unendo le nostre competenze, risorse finanziarie e visione strategica di lungo periodo, supportiamo progetti chiave per il clima, la trasformazione digitale, le infrastrutture sociali e le imprese. Insieme rafforziamo la capacità di affrontare le sfide presenti e future, promuovendo una crescita sostenibile, resiliente e inclusiva”.

"L'Europa - aggiunge Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti - è una potenza economica che svolge un ruolo cruciale nello scenario globale ed è importante che agisca come sistema. L'accordo rafforza inoltre la capacità di CDP di contribuire a una crescita sostenibile e resiliente nel Paese e oltre i confini nazionali traducendo la visione strategica in investimenti concreti".

Il rafforzamento di questa partnership è in linea con il Piano Strategico 2025–2027 di CDP e con la Roadmap Strategica 2024–2027 del Gruppo BEI. Il nuovo accordo definisce un quadro di cooperazione articolato, volto a rafforzare la pianificazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti sia in Italia che a livello internazionale. Le istituzioni lavoreranno congiuntamente per ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee, anche attraverso piattaforme di advisory, programmi dell’Unione Europea e strumenti finanziari, tra cui InvestEU, e altri meccanismi volti a rafforzare la capacità dell’Italia di progettare e realizzare investimenti di elevata qualità e orientati al lungo periodo.

Il Memorandum prevede azioni coordinate per sviluppare nuovi modelli di finanziamento, rafforzare i servizi di advisory e accelerare gli investimenti nei settori prioritari, garantendo al contempo un forte allineamento con le strategie nazionali ed europee. La cooperazione si estenderà inoltre a EIB Global, il braccio operativo del Gruppo BEI destinato allo sviluppo, con l’obiettivo di realizzare iniziative ad alto impatto nei Paesi partner e contribuire agli impegni internazionali dell’Italia in ambiti quali la protezione del clima, le infrastrutture sostenibili, l’accesso ai servizi essenziali e lo sviluppo del settore privato.

Per facilitare questa più ampia cooperazione, l’accordo istituisce una struttura di coordinamento volta a garantire un flusso regolare e strategico di informazioni, e prevede scambi di personale e visite di studio per approfondire la conoscenza istituzionale e le sinergie operative.