La Liguria all'Itb di Berlino punta sull'enogastronomia

Seconda giornata di lavori per la Liguria alla ITB Berlin 2026, fiera leader del turismo B2B. La manifestazione, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario, si conferma una delle principali piattaforme globali per il business, l’innovazione e il confronto sulle tendenze del settore. All’interno dell’area ENIT/Italia, la Regione partecipa con uno stand istituzionale insieme a sei co-espositori rappresentativi dell’intero territorio regionale.

“La presenza a Berlino - commenta l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - rientra in una strategia di promozione mirata sui mercati di Germania, Austria e Svizzera che continuano a rappresentare i principali bacini esteri per la Liguria sia in termini di presenze, sia per capacità di spesa e propensione a soggiorni medio-lunghi. In questo contesto, l’offerta regionale si presenta con un posizionamento chiaro: turismo esperienziale, outdoor, enogastronomia, cultura e qualità della vita, in una logica di stagionalizzazione estesa lungo tutto l’arco dell’anno".

"Vogliamo riservare - prosegue l'assessore regionale - particolare attenzione ai segmenti in crescita evidenziati anche dall’andamento della fiera, dall’avventura al travel technology, fino alle nuove frontiere della sostenibilità, ambiti nei quali la Liguria può contare su una proposta strutturata che integra costa ed entroterra, mare e attività all’aria aperta, piccoli borghi e città d’arte”.

“La partecipazione all’edizione giubilare della manifestazione - conclude Lombardi - rappresenta dunque un passaggio strategico nel calendario promozionale 2026, con l’obiettivo di trasformare il dialogo avviato in fiera in flussi turistici concreti e in una presenza sempre più strutturata sui mercati internazionali di riferimento”.

Con oltre 100mila partecipanti, 1.300 buyer accreditati nel Buyers Circle e operatori provenienti da più di 170 Paesi nell’edizione 2025, ITB si conferma, infatti, il principale marketplace turistico mondiale e un osservatorio privilegiato sui trend della domanda internazionale.

Per la Liguria, essere presenti in questo contesto significa dialogare direttamente con i decisori dell’intermediazione turistica globale, consolidare relazioni, intercettare nuove opportunità commerciali e rafforzare il proprio posizionamento tra le destinazioni europee capaci di coniugare autenticità, accessibilità e innovazione.

Gli espositori presenti nello stand ligure, rappresentativi dell’intero territorio, sono Arbaspàa Srl, Biotigullio5Terre - Tigullio Trekking, Comune di Imperia, Hotels Portofino & Cinque Terre Coast Liguria Together, Love5Terre Srl e Riviera UP (Marchio Coo.A.Di Soc. Coop.).