Amadori partner del 4° Forum Osservatorio Valore Sport

Il Gruppo Amadori ha partecipato nuovamente come partner alla 4ª edizione del Forum dell’Osservatorio Valore Sport, la “due giorni” organizzata da The European House - Ambrosetti (Teha) per promuovere il confronto fra istituzioni, imprese e stakeholder dell’ecosistema sportivo italiano.

L’appuntamento, che si è svolto martedì 3 e mercoledì 4 marzo presso la sede del Coni a Roma, ha visto Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico del Gruppo Amadori e membro dell’Advisory Board dell’Osservatorio Valore Sport, intervenire all’interno del panel “Nuovi linguaggi dello sport: engagement della popolazione e diffusione della cultura del movimento” insieme a un parterre di protagonisti, a diverso titolo, del mondo dello sport: Luigi Datome, ex-cestista e capitano della Nazionale italiana di pallacanestro; il giornalista, conduttore e telecronista Pierluigi Pardo; Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del Calcio, Fifa e fondatore di Fondazione Pupi.

Il Forum, sostenuto da Partner istituzionali quali Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, rappresenta un’importante occasione di confronto tra decisori pubblici e privati con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dello sport come leva strutturale di sviluppo, salute e coesione nei territori, riportando al centro la cultura del movimento.

Per questo motivo il Gruppo Amadori, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di non mancare all’appuntamento, consapevole che la pratica sportiva è un linguaggio universale, capace di connettere generazioni e territori ben oltre i confini del campo da gioco.

Un linguaggio che il Gruppo nato a Cesena interpreta e declina per favorire la diffusione di stili di vita attivi e consapevoli, per tutte le fasce d’età e soprattutto tra i più giovani. Come confermato dal corporate brand “Amadori - The Italian Protein Company”, il Gruppo vuole promuovere attraverso iniziative di marketing e comunicazione, progetti educativi e di sostenibilità sociale, una cultura della corretta alimentazione abbinata al movimento, a fianco dello sport professionistico e supportando le realtà territoriali.

Tra queste spicca il sostegno, in qualità di “Official Protein Partner”, a Lega Basket Serie A (Lba): una partnership che il Gruppo ha voluto raccontare attraverso le storie e le esperienze degli uomini, prima ancora che degli atleti, utilizzando un format narrativo contemporaneo: il video podcast “Amadori Protein Talk”, realizzato in collaborazione con InFront ed Lba.

Questo progetto a puntate sceglie un mezzo amato dalle generazioni più giovani per parlare di basket a 360°, mettendo al centro la persona: le sue abitudini, i suoi valori e il rapporto tra alimentazione e preparazione fisica. La “serie” vanta la presenza di campioni di oggi e “leggende” come Dino Meneghin, Sasha Danilovic e lo stesso Luigi Datome. A condurre in maniera informale e sincera ogni “Talk”, due “coach” d’eccezione: Pierluigi Pardo e Carlton Myers.

Non meno rilevante è l’impegno col Cesena FC, a conferma del forte radicamento del Gruppo Amadori nel territorio romagnolo. Il recente ritorno come “back sponsor” sulle maglie della prima squadra e il ruolo di fornitore ufficiale sono l’ultimo tassello di un percorso più ampio, volto non solo a promuovere il valore di una dieta bilanciata ed equilibrata ad ogni età, ma a sostenere l’importante progetto “Per un calcio integrato”, di cui il Gruppo Amadori è main partner.

Un programma che unisce sport, divertimento ed inclusione sociale e che coinvolge oltre una ventina di ragazzi “speciali”, seguiti da un team di professionisti, spesso affiancati durante gli allenamenti dai giocatori del vivaio del Cesena FC: una visione dello sport che va oltre la pratica agonistica e si fa strumento e linguaggio concreto di integrazione, crescita condivisa e responsabilità sociale.Un progetto che, da due anni, si è arricchita di una speciale serata che coinvolge i ragazzi del progetto insieme ai figli dei dipendenti del Gruppo Amadori e, come “special guest”, alcuni giocatori della prima squadra, per una serata di sport e inclusione sul prato dello stadio “Dino Manuzzi” di Cesena.

“Promuovere sani stili di vita e la cultura del movimento in modo autentico e inclusivo rispecchia pienamente i nostri valori e si concretizza nell’innovazione della nostra comunicazione corporate, in particolare verso i temi dell’educazione alimentare e della pratica sportiva”, ha dichiarato Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico del Gruppo Amadori. “Ad esempio col progetto “Piatto Pro” in oltre 2.000 scuole primarie italiane, con una modalità semplice, interattiva e creativa per trasmettere contenuti scientifici; attraverso la partnership con Lega Basket Serie A e il vodcast “Amadori Protein Talk, in cui leggende e campioni parlano della loro vita e del ruolo dell’alimentazione nelle loro performance. E ancora nel sostegno al progetto “Per il calcio integrato” insieme al Cesena FC, in cui la vicinanza alla comunità locale si affianca alla promozione dell’inclusione sociale attraverso il gioco e il divertimento”.



