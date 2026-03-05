Prezzi alla produzione servizi in aumento

Secondo l'Istat, nel quarto trimestre 2025, i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business (BtoB) aumentano dell’1,2% su base congiunturale e dell’1,9% su base tendenziale (era +2,0% il trimestre precedente).

La crescita congiunturale è in accelerazione rispetto al trimestre precedente (+0,4%) ed è diffusa a tutte le attività economiche. Risulta più marcata per i prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,1%) che sono in lieve decelerazione su base annua (+3,1%, da +3,4% del terzo trimestre 2025).

I prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese registrano un incremento congiunturale dell’1,3%, sintesi di aumenti estesi a tutti i comparti, a esclusione del noleggio di autoveicoli (-0,5%); in termini tendenziali, la loro crescita accelera (+3,9%, da +2,7% del trimestre precedente).

Una crescita congiunturale di simile entità si rileva per i servizi di trasporto e magazzinaggio (+1,0%). Tale dinamica è sintesi di aumenti che riguardano tutti i settori, a esclusione di quello della movimentazione merci, in calo dello 0,3%; particolarmente marcato è il rialzo congiunturale dei prezzi dei servizi del trasporto marittimo e per via d’acqua (+4,2%) e dei servizi del trasporto aereo di merci (+4,1%). Su base annua, i prezzi flettono dello 0,8% (era -1,2% nel terzo trimestre 2025).

Nel quarto trimestre 2025, i prezzi dei servizi di informazione e comunicazione aumentano dello 0,6% in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in ulteriore attenuazione (+1,6%, da +3,1% del terzo trimestre 2025).

Nella media del 2025, i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business (BtoB) crescono del 2,8% (+3,6% nel 2024). La crescita nell’anno riguarda quasi tutti i settori, con gli incrementi più ampi per altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+9,9%), attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (+6,8%), telecomunicazioni (+5,0%) e trasporto marittimo e per vie d’acqua (+4,2%). Diminuiscono invece i prezzi dei servizi di magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (-3,9%).

Per il mercato totale, business e consumer (BtoAll), nel quarto trimestre 2025 i prezzi alla produzione dei servizi registrano un incremento congiunturale dello 0,3% e una crescita tendenziale del 2,1% (+2,3% il trimestre precedente). Nel 2025, i prezzi crescono in media del 2,9% (+3,7% nel 2024).

In allegato a questa EFA News il testo integrale e la nota metodologica dell'Istat.