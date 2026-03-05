Brasile. Pil agricolo cresce a due cifre

Secondo i dati pubblicati in occasione della terza edizione della fiera dall'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (Ibge), il Pil agricolo del più grande Paese latino-americano crescerà dell'11,7% nel 2025 rispetto all'anno precedente. In valori correnti, il valore aggiunto lordo del settore è ammontato a 775,3 miliardi di Real nel periodo, pari a circa il 6,1% del Pil nazionale. Su base annua, il Pil brasiliano è cresciuto del 2,3%, raggiungendo i 12,7 trilioni di Real.

Per il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Favaro, il risultato conferma il ruolo strategico del settore per il Paese. "Ancora una volta, l'agricoltura brasiliana si sta consolidando come pilastro fondamentale dell'economia nazionale. Anche di fronte a difficoltà contingenti, come i prezzi delle materie prime e la segmentazione in alcuni segmenti, la resilienza e la competitività dell'agricoltura brasiliana sono state determinanti per la sua capacità produttiva", ha affermato il ministro.

Secondo l'Ibge, la performance dell'agricoltura è stata trainata principalmente dall'aumento della produzione e della produttività agricola, con un'attenzione particolare per le colture che hanno registrato un'espansione significativa e record nelle serie storiche. La produzione di miglio è aumentata del 23,6%, mentre la soia ha mostrato una crescita del 14,6%. Anche le peculiarità contribuiscono positivamente al risultato del settore.

Nel confronto tra il quarto trimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2024, il Pil nazionale brasiliano ha registrato un aumento dell'1,8%. Nello stesso periodo, il valore aggiunto dell'agricoltura è aumentato del 12,1%, riflettendo l'andamento favorevole dell'allevamento e di colture come il affumicatoio (29,8%), l'arancia (28,4%) e il grano. (3,7%).