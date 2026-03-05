It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Bauli, pallet Chep per supply chain più efficente

Stimato risparmio di oltre 3,2 mln kg CO₂ il prossimo anno

Chep, società globale produttrice soluzioni per la supply chain e nel pallet pooling, annuncia l’estensione della partnership con il Gruppo Bauli rafforzano la collaborazione avviata nel 2015. L’accordo, attivo dal 1° gennaio 2026, prevede un aumento del 68% dei volumi di pallet movimentati da Chep, con la gestione del 100% dei flussi di bancali per Bauli, coprendo l’intera catena di fornitura.  La dec...

lml - 58047

EFA News - European Food Agency
Similar