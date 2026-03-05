Do you want to access to this and other private contents?
Bauli, pallet Chep per supply chain più efficente
Stimato risparmio di oltre 3,2 mln kg CO₂ il prossimo anno
Chep, società globale produttrice soluzioni per la supply chain e nel pallet pooling, annuncia l’estensione della partnership con il Gruppo Bauli rafforzano la collaborazione avviata nel 2015. L’accordo, attivo dal 1° gennaio 2026, prevede un aumento del 68% dei volumi di pallet movimentati da Chep, con la gestione del 100% dei flussi di bancali per Bauli, coprendo l’intera catena di fornitura. La dec...
lml - 58047
