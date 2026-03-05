Pesca. Calabria: finanziati tutti i progetti Ue

La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria relativa al bando attuativo del Programma nazionale Feampa 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2.2, Azione 2, finalizzato a promuovere la commercializzazione, il miglioramento della qualità e l’incremento del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché a sostenerne la trasformazione.

A seguito dell’istruttoria tecnica, tutti i progetti ritenuti ammissibili risultano finanziati per un importo complessivo di circa 850mila euro, confermando la piena capacità della misura di sostenere le iniziative presentate dagli operatori del settore.

“Sosteniamo concretamente le imprese della filiera ittica, finanziando integralmente tutti i progetti ammissibili", ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale Gianluca Gallo, perché crediamo sia importante sostenere gli investimenti orientati alla qualità, alla trasformazione e alla valorizzazione commerciale dei prodotti locali”.

La graduatoria provvisoria è pubblicata al seguente link: https://www.regione.calabria.it/pn-feampa-2021-2027-bando-di-attuazione-obiettivo-specifico-2-2-azione-2/