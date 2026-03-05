Campari: numeri in crescita nel 2025

Lo scorso anno, Campari Group è cresciuto su tutta la linea. E' quanto emerge dalla relazione annuale al 31 dicembre 2025, approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'azienda ha registrato una crescita organica delle vendite nette pari al +2,4% e dell’Ebit-rettificato pari al +5.4%, nonostante il contesto operativo sfidante, con crescita organica in 24 mercati in tutte le aree geografiche e in tu...