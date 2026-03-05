Piano Mattei. Meloni: "Al lavoro per migliorare produttività agricola"

Energia, formazione, ambiente e, naturalmente, agricoltura. Sono alcuni degli assi strategici su cui opera il Piano Mattei per l'Africa, come ricordato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta ieri al convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa", tenutasi presso la sede centrale della Banca d'Italia, alla presenza del governatore Fabio Panetta, del presidente di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del presidente della Banca Mondiale Ajay Banga.

L'obiettivo è sempre lo stesso dare la possibilità all'’Africa di "crescere e prosperare processando le sue risorse, coltivando le sue terre, valorizzando al meglio il suo capitale umano". Il governo auspica che "Roma diventi uno snodo europeo per gli investimenti in Africa, un luogo nel quale pubblico e privato lavorano insieme per trasformare buone idee in posti di lavoro", ha aggiunto Meloni, ricordando che il "punto centrale", per il governo, è un "lavoro dignitoso, stabile, di qualità", in grado di consentire "ai giovani africani di costruire il proprio futuro nella propria terra".

Il programma energetico, ha ricordato il premier, impegna il governo "in prima linea con la Banca Mondiale tramite il progetto Mission 300 per raggiungere, con nuove infrastrutture elettriche, entro il 2030, oltre 300 milioni di cittadini africani".

Soffermandosi sull'agricoltura, Meloni ha osservato che, "nonostante l’Africa possieda una quota importantissima delle terre coltivabili del pianeta importa ancora una parte significativa dei prodotti alimentari. Migliorare la produttività agricola", ha ribadito, "sviluppare la trasformazione locale e rafforzare le catene del valore significa generare milioni di posti di lavoro, soprattutto per i giovani e per le donne". Sempre a beneficio dell'agricoltura e dell'utilizzo delle risorse idriche, il governo sta lavorando alla "realizzazione di centri di formazione panafricani".

Nel corso della sua prolusione, Meloni ha sottolineato quanto la collaborazione con la Banca Mondiale sia stata e sia "sempre più centrale". Ringraziando in modo particolare il presidente Banga, il presidente del Consiglio ha sottolineato: "La Banca Mondiale rappresenta un attore chiave nella costruzione di ambienti favorevoli al business, nella riforma regolatoria, nel rafforzamento delle istituzioni economiche. Il Governo italiano, attraverso il Piano Mattei, è un partner di questa missione, vuole essere un partner di questa missione".